Pijan slovenski direktor na Hrvaškem povozil Filipinca do smrti in pobegnil: »Žal mi je, kriv sem. Ko bi vsaj lahko zavrtel čas nazaj ...«

40-letni slovenski podjetnik David S. je septembra lani v Zagorju pod vplivom alkohola do smrti povozil pešca, nato pa pobegnil s kraja nesreče. Analiza krvi je pokazala, da je imel 2,37 promila alkohola, kar pomeni, da je bil močno pijan in popolnoma nesposoben za varno vožnjo.

Nesreča se je zgodila 28. septembra okoli 18.15 na cesti v naselju Dubrovčan v občini Veliko Trgovišće. David S. se je s svojim 20 let starim Mercedesom peljal po regionalni cesti, kjer ni ohranjal varne razdalje in ni pravočasno opazil skupine štirih pešcev – delavcev iz Filipinov, ki so hodili eden za drugim. Ko je zavil v blag levi ovinek, je trčil v drugega pešca v vrsti, 44-letnega Leonarda R. P., ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Nato je zadel še njegovega brata Yudija O. T., ki je bil lažje poškodovan.

Namesto da bi se ustavil in pomagal, je voznik nadaljeval vožnjo in pobegnil, na kraju nesreče pa pustil del retrovizorja. Nadzorna kamera v bližnjem avtocentru je posnela njegov temnomodri avto in celo trenutek, ko so čevlji nesrečnega pešca po trčenju prileteli na dvorišče. Direktor podjetja v bližini je takoj posumil, da bi bil lahko v nesrečo vpleten David S., zato ga je poklical in vprašal, ali je z njim in njegovim avtom vse v redu. David S. je sprva zanikal kakršnokoli povezavo z nesrečo, a ko mu je znanec povedal, da bo njegov kontakt predal policiji, se je vendarle vrnil na kraj dogodka.

Nesposoben za vožnjo

Brat pokojnega pešca, Yudi O. T., je opisal grozljive trenutke nesreče: »Hodili smo v vrsti ob robu ceste, jaz za Leonardom. Nenadoma sem se znašel na tleh ob ograji in pomislil, da me je prijatelj porinil. Nato sem pogledal naprej in zagledal Leonarda, kako nepremično leži. Iz nosu mu je tekla kri, bil je nezavesten. Poskusil sem mu pomagati in poklical sodelavca, ker ne govorim hrvaško, da obvesti našega delodajalca.«

Preiskava je pokazala, da je voznik vozil s hitrostjo okoli 70 km/h, čeprav je bila omejitev 50 km/h, in da je imel ob trku hitrost 65 km/h. Poleg tega je bil močno alkoholiziran – v urinu so mu namerili 3,15 promila alkohola. Strokovnjaki so potrdili, da je bil popolnoma nesposoben za vožnjo.

Na sodišču je David S. priznal krivdo in obžaloval svoje dejanje:

»Tistega dne smo imeli dan odprtih vrat v podjetju. Povabili smo poslovne partnerje, družili smo se. Sicer ne pijem, a tisti dan sem spil več, kot bi smel. Napačno sem ocenil, da lahko vozim. Žal mi je. Če bi lahko zavrtel čas nazaj ... Od takrat ne vozim več, ker so mi odvzeli vozniško dovoljenje, pa tudi psihično nisem sposoben. Če bi bilo mogoče, bi želel prek ambasade finančno pomagati družini pokojnega, saj vem, da življenja ne morem vrniti.«

Tožilstvo meni, da je bilo njegovo dejanje izjemno neodgovorno in brezobzirno, saj je pijan povzročil nesrečo in nato pobegnil, poroča jutarnji.hr.