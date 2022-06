Pijan skozi rdečo ubil kolesarko

V torek ob 9.20 se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka. »Po doslej znanih podatkih je 30-letni voznik osebnega vozila vozil po Šmartinski cesti iz smeri centra proti obvoznici. Ko je pripeljal do semaforiziranega križišča, je zapeljal vanj in trčil v 70-letno kolesarko, ki je s kolesom peljala po prehodu za pešce. Po trčenju je kolesarka zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrla,« sporočajo s PU Ljubljana.

Zapeljal naj bi skozi rdečo. FOTO: Pixabay

Ogleda kraja nesreče sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. »Dosedanje ugotovitve kažejo, da naj bi voznik zapeljal v križišče pri rdeči luči na semaforju, kar pa bomo poskušali še potrditi z nadaljnjim zbiranjem obvestil,« so dodali. Že zdaj pa je znano, da je voznik vozil pijan, saj je preizkus z alkotestom pokazal 0,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Za voznika so odredili tudi strokovni pregled za ugotavljanje količine alkohola v krvi. Zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Policisti sicer zaradi razjasnitve določenih okoliščin nesreče pozivajo vse morebitne priče, naj pokličejo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

0,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka je imel voznik.

»Tudi letošnje leto se je z vidika prometne varnosti na PU Ljubljana začelo slabše, kot bi si želeli,« dodajajo policisti. Na ljubljanskih cestah je letos namreč umrlo že 11 udeležencev, lani v istem obdobju pa 7. »Prizadevamo si, da bi s svojim delom, to je stalnim in kontinuiranim nadzorom, izboljšali varnost cestnega prometa, vendar lahko k prometni varnosti največ pripomorejo prav udeleženci sami s tem, da se v prometu obnašajo odgovorno, ne pijejo alkoholnih pijač, če vozijo, spoštujejo cestnoprometne predpise, poskrbijo za svojo varnost in pazijo na šibkejše udeležence,« so dodali.

Umrl v bolnišnici

Celjske policiste pa so obvestili, da je v tamkajšnji bolnišnici umrl kolesar, ki je bil v prometni nesreči udeležen minulo nedeljo okoli dveh zjutraj. »Prometna nesreča se je zgodila v naselju Spodnje Grušovje, na območju PU Slovenske Konjice,« so pojasnili policisti. Tam je 48-letni kolesar, ki je vozil iz smeri Prelog proti Perovcu, pri vožnji po klancu navzdol v ostrem ovinku izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval, v ponedeljek pa umrl. »To je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Lani v enakem obdobju je na našem območju v prometnih nesrečah umrlo devet oseb,« so dodali.