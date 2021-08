Pijan že zjutraj pred 7. uro ostal brez vozila

Včeraj pred 7. uro so policisti na Raičevi ulici na Ptuju ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila.



Ker so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja so mu vozilo, ki ga je vozil, zasegli. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,34 mg/l.



Podali bodo obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

