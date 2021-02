Pijan se je zabil v policijo

V torkovih večernih urah so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica med kontrolo cestnega prometa na območju Nove Gorice obravnavali hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov. V poročilu pišejo, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti po Kromberški cesti, iz Vojkove ceste proti Kromberku: »Med vožnjo na omenjeni relaciji se voznik ni ustavil na predpisan znak policistov in je z nezmanjšano hitrostjo peljal naprej proti Kromberku. Prometni policisti so zapeljali za pobeglim voznikom in ga kmalu izsledili nedaleč stran pri eni od stanovanjskih hiš v Kromberku. Pri vožnji vzvratno se pred premikom z vozilom ni prepričal, če to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence v cestnem prometu ali premoženje, saj je z zadnjim delom svojega vozila zadel prednji levi del službenega vozila; materialna škoda pri tem ni nastala. Po trčenju je nato 37-letni voznik zapeljal naprej proti hiši in kljub temu, da so ga prometni policisti ustavljali na predpisan način (kratki zvočni signali s sireno in modre luči), slednji tega ni upošteval in zapeljal na dvorišče hiše in nato na zelenico, kjer je trčil v betonski zid.« A moški se je odločil, da še ni konec. Peš jo je ucvrl v smeri regionalne ceste, vendar so ga prometni policisti kmalu dohiteli.



V postopku je bil kršitelju odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).



Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je bil vozniku odrejen postopek za prepoznavo navedenih znakov oz. simptomov. Voznik je odrejen postopek odklonil, zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno odklonil.



V nadaljevanju je bilo še ugotovljeno, da 37-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja oz. je vozil v času izrečenega ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Policisti so mu vozilo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa zasegli, zoper kršitelja bo za več kršitev prometne zakonodaje in kršitve s področja javnega reda in miru podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so še zapisali v poročilu PU Novo Gorica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: