Pijan se je zabil v drevo, potem pa še razgrajal

V ponedeljek nekaj po 11. uri je 32-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v Pivoli zapeljal z vozišča in trčil v drevo.



V nesreči je utrpel nekaj prask, vendar je zdravniško pomoč odklonil.



Alkotest je pokazal 1,10 mg/l. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov in ker ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, so morali za čas opravljanja ogleda kraja prometne nesreče uporabiti prisilna sredstva, in sicer fizično silo ter sredstva za vezanje ter vklepanje, poroča PU Maribor.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču. Izdali so mu tudi plačilni nalog. Pridržali ga niso, ker si ji zagotovil prevoz domov, pa tudi sicer je bilo njegovo vozilo nevozno.