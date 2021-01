Pijan se je najprej zaletel v avtobus, potem ga je odbilo v drugega pijanega voznika

V petek malo po 23. uri se je na Tržaški cesti v Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili in avtobus. »Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila, ki je vozil proti Ljubljani, zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,74 mg/l) zapeljal na drugo smerno vozišče in trčil v avtobus. Vozilo je odbilo nazaj in v drugo, vozeče za njim. Tudi voznik v njem je bil pod vplivom alkohola (0,56 mg/l),« poroča PU Ljubljana.



V nesreči se je povzročitelj nesreče lažje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Izdan mu je bil plačilni nalog zaradi povzročitve prometne nesreče in kršenja zakona o nalezljivih boleznih, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



Drugemu vozniku osebnega vozila je bilo prav tako odvzeto vozniško dovoljenje ter izdan plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve zakona o nalezljivih boleznih.