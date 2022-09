Nekaj po polnoči so brežiški policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali na Velikih Malencah. Tam naj bi 33-letnik razbijal po vratih bivše partnerice.

Najprej so ga opozorili, ko so se odpeljali, pa se je vrnil in kršitev nadaljeval.

Domnevajo, da je k vztrajnosti prispevala tudi vidna pijanost. Ker drugače ni šlo, so ga policisti pridržali.