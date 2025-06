Pijan povzročil prometno nesrečo, motoristka umrla

V ponedeljek okrog poldneva je 54-letni voznik osebnega vozila citroën xsara iz Rimskih Toplic, ki je vozil od Zidanega Mosta proti Vrhovemu, na križišču v Radečah, natančneje na Obrežju, v ovinku zapeljal na nasprotno vozišče in trčil v motorno kolo, ki ga je pravilno nasproti pripeljala 56-letna voznica, državljanka Nemčije.

Avto je na cesti obrnilo in vrglo s ceste, voznico pa je z motorjem, ki je poletel v zrak, vrglo na travnik. Čeprav so jo mimoidoči ves čas do prihoda reševalcev oživljali, niso bili uspešni in tudi reševalcem z defibrilatorjem ni uspelo, tako da je motoristka na kraju nesreče umrla. Povzročitelj nesreče, voznik osebnega vozila, ni bil poškodovan. Takoj po nesreči se je pripeljal motorist, prav tako državljan Nemčije, za katerega se je izkazalo, da je prijatelj pokojne motoristke.

Prizorišče tragične nesreče

Trije hudo poškodovani

S PU Ljubljana so včeraj poročali o treh hudih motorističnih nesrečah, ki so se zgodile istega dne. Nekaj pred 19. uro je na Lavrici zaradi neprilagojene hitrosti mopedist izgubil nadzor in zaradi tega padel ter se hudo poškodoval, lažje pa je bil poškodovan sopotnik.

V istem času je na območju Domžal prehiter motorist prav tako izgubil oblast nad vozilom, padel in se huje poškodoval. Okoli 21. ure pa je na relaciji Hotedršica–Kalce motorist izsilil prednost pred voznikom avta in se v nesreči huje poškodoval. Preizkus je zanj pokazal 0,91 mg/l alkohola.