Pijan povzročil prometno nesrečo, a to še ni bilo vse

V Gaju pri Pragerskem je v sredo popoldne 50-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljal z vozišča.



Elektronski alkotest je pokazal 0,61 mg/l.



Ker se z izmerjenim ni strinjal, so mu policisti PU Maribor odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču.



Da bi mu preprečili nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu, so vozniku odredili pridržanje. Ker se je ob tem nedostojno vedel do policistov, razgrajal in z glavo udarjal v službeno vozilo, opozoril in ukazov policistov pa ni upošteval, so uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Za to kršitev so mu izdali plačilni nalog.

