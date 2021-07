Pijan povzročil nesrečo, poleg njega odpeljali še štiri (FOTO)

Včeraj nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča med Drnovim in Velikim Podlogom.



Policisti PP Krško so ugotovili, da je 53-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na levosmerno vozišče in trčil v avtomobil 23-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.



Udeležence nesreče – voznika in štiri potnike – so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih naj bi vsi utrpeli lažje poškodbe, o nesreči sporoča PU Novo mesto.

Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola.



Kazensko ga bodo ovadili.