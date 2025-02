Pijan povzročil nesrečo in pobegnil, nato pa se mu je pokvaril avto

V četrtek malo pred 23. uro se je na območju Šembij zgodila prometna nesreča, v kateri je 24-letni voznik osebnega vozila iz okolice Pivke zaradi vožnje pod vplivom alkohola zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v vozilo avstrijskih registrskih oznak, ki ga je vozil 46-letni hrvaški državljan.

Po trčenju je povzročitelj pobegnil, a se je zaradi okvare vozila kmalu ustavil na cesti. Policisti so ugotovili, da je vozil močno pod vplivom alkohola, zato mu grozi kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Ostal brez vozniškega dovoljenja, policisti ga bodo ovadili

Po podatkih Policijske uprave Koper je nesrečo povzročil 24-letni voznik, ki je v nepreglednem desnem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v vozilo, v katerem sta bila 46-letni hrvaški državljan in njegova 40-letna sopotnica. Po trku je povzročitelj nadaljeval vožnjo in pobegnil s kraja nesreče, vendar se je njegovo vozilo zaradi okvare kmalu zaustavilo.

V nesreči je bil 46-letni hrvaški državljan lažje poškodovan. Ko so policisti izsledili pobeglega voznika, so ugotovili, da je bil pod vplivom alkohola, saj je preizkus pokazal 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, odredili strokovni pregled in bodo zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, poroča koprska policijska uprava.