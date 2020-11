Pijan povzročil nesrečo in nadaljeval z vožnjo

Mariborski policisti so minulo noč imeli opravka z 21-letnim voznikom osebnega avtomobila, ki je pijan vozil preblizu desnemu robu vozišča in zapeljal na nabrežino, zaradi česar se je vozilo prevrnilo na streho. Ker je ponavljal, da bo po prihodu domov nadaljeval vožnjo z drugim vozilom, so ga policisti pridržali do streznitve.



Voznik je bil v vozilu sam in se v nesreči ni poškodoval. Elektronski alkotest je po današnjih navedbah Policijske uprave Maribor pokazal, da je imel 0,91 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, zaradi česar so mu policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker se voznik ni strinjal z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti, so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Policisti bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. Ker je kršil določila Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, pa mu bodo izdali tudi plačilni nalog po zakonu o nalezljivih boleznih.