Pijan ni vedel, da krade harmoniko

Nekateri so res nepoboljšljivi in jih nobena kazen ne izuči. To je mogoče trditi za 51-letnega Darjana Hudorovca z Otočca, čigar grehe v zadnjih treh desetletjih so na sodniji zabeležili na kar 14 straneh. Pogosto je tudi za zapahi, a ko pride na prostost, ga hitro zasrbijo prsti. Oktobra lani je znova zadihal zrak svobode, pa hitro prestopil meje zakona. Slađan je za zdaj še v priporu. On je tisti, ki je decembra lani vlomil v avto mladega glasbenika Matica in ukradel več tisoč evrov vredno harmoniko, potem pa čez slaba dva tedna še okradel občanko na njenem domu. Vstopil je v hišo in ji suni...