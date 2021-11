Pijan nalašč povozil fanta in dekle

Obisk pri Mariborčanih priljubljenega nočnega lokala v Beloruski ulici bi se za Mustafa Bertolinija in njegovo mladoletno spremljevalko sredi letošnjega julija lahko končal tragično. Z avtomobilom audi A8 je vanju trčil Bajram Sahiti. Po prepričanju tožilstva, ki ga je na sojenju zastopala tožilka Ivanka Slana, namenoma in z neregistriranim avtomobilom. Tožilka je prepričana, da je Bajram Sahiti trčil v dvojico, ker naj bi »mu tako v romskem jeziku naročil njegov starejši brat Orha Sahiti«.

Orha Sahiti naj bi brata podpihoval k zločinu FOTO: Aleš Andlovič

Mustafa Bertolini in dekle nista imela časa, da bi odskočila. Audi ju je pokosil, posledice nesreče pa čutita še danes, četudi so minili že slabi štirje meseci. Takoj po dogodku so oba z reševalnim avtomobilom odpeljali v mariborski univerzitetni klinični center, pri obeh so ugotovili poškodbe spodnjih udov. Brata Sahiti sta s kraja nesreče pobegnila, a policisti niso imeli (pre)težkega dela, saj sta žrtvi oba brata iz romske družine poznali.

Zgodilo se je pred znanim štajerskim nočnim lokalom. FOTO: Oste Bakal

»Tistega večera sem veliko popil. Sprva na večerji v centru mesta, nato še v nočnem klubu. Tam smo si s sorodniki in prijatelji naročili dve steklenici viskija. Med manevriranjem na parkirnem prostoru sem z avtomobilom zadel ob drug avtomobil. Hotela sva se odpeljati, a je k avtomobilu pristopilo več moških. Potegnili so me iz avtomobila in me začeli pretepati. Medtem ko sem ležal na tleh, sem bratu v romskem jeziku zakričal: 'Spizdiva, sicer naju bodo ubili.' Bajram ni nikogar namenoma povozil, bil je prestrašen in živčen ter se je bal za moje in svoje življenje,« je pred sodnico Vanjo Verdel Kokol razlagal Orha Sahiti.

Nasilna brata Po dogodku je za naš časopis spregovorila tudi mama hudo poškodovane 17-letnice. Povedala nam je, da se je program v disko klubu končal in so ljudje zapuščali prostor. Njena hčerka je videla, da ima neki fant težave z dvema drugima, in sicer zaradi domnevne poškodbe vozila. »Pogovarjali so se, da naj bi zadevo rešili brez klicanja policije, v nekem trenutku pa je hčerka slišala, kako je starejši izmed bratov Sahiti mlajšemu dejal, naj se usede v avtomobil in ga povozi. Tako se je tudi zgodilo, zraven pa je bila hudo poškodovana tudi moja hčerka, ki ni imela nič z zadevo,« nam je ogorčeno razlagala mama, ki je dodala, da naj bi se nasilje omenjenih bratov ponavljalo, to naj bi bil že

tretji tovrstni primer. Njen cilj je, da se zadeva čim prej konča, da mladi Mariborčani ne bi bili še naprej ogroženi. O. B.

Ta se na mariborskem sodišču zagovarja za napeljevanje h kaznivemu dejanju povzročitve hude telesne poškodbe. A nad bratoma je visel veliko večji in težji križ. Policisti, ki so preiskovali nesrečo, so bili prepričani, da dejanje Romov spada v kategorijo poskusa umora in napeljevanja k temu dejanju. Ko so Bajrama in Orha Sahitija dva dni po nesreči odpeljali pred preiskovalnega sodnika, so s seboj nosili kazensko ovadbo zaradi dveh poskusov umora in napeljevanja k temu dejanju. Preiskovalni sodnik je osumljena vtaknil v pripor, stekla je preiskava, v njej pa se je zgodil preobrat. Zagovorniki bratov so menili, da je očitek, da je šlo za poskus umora, pretiran, in temu je na koncu pritrdilo tudi tožilstvo in dejanje prekvalificiralo v povzročitev hude telesne poškodbe. A brata Sahiti sta ostala za zapahi in na sodišče prihajata v spremstvu pravosodnih policistov.

Čakajo nevtralno pričo

Kot smo izvedeli, imata tako Mustafa Bertolini kot tudi dekle več zlomov. Oba sta najela odvetnika, saj bosta od bratov Sahiti zahtevala odškodnino. Premoženjskopravni zahtevek je doslej priglasil le Bertolini, za bolečine zahteva 26.500 evrov. Ker zdravljenje mladoletnice še ni končano, njen pooblaščenec še ni vložil premoženjskopravnega zahtevka v spis.

Tožilstvo je dejanje iz poskusa umora prekvalificiralo v povzročitev hude telesne poškodbe.

Za Bajrama Sahitija so ugotovili, da je imel obravnavane noči v organizmu med 1,48 in 2,06 grama alkohola na kilogram telesne teže, zagovornika Orhe Sahitija, odvetnika Tanja Kompara in Boris Marčič, pa sta poudarila, da tiste noči njunemu klientu niso odvzeli krvi, je pa bil brez dvoma precej pijan, saj je po njunih besedah popil približno enako količino alkohola kot brat. Za obrambo je pomemben tudi podatek o opitosti oškodovanca Mustafa Bertolinija. Po besedah odvetnice Tanje Kompara namreč ne gre spregledati dejstva, da je bilo na kraju dogodka tistega jutra veliko ljudi, precej zmede in kričanja, zato se postavlja vprašanje, ali je oškodovanec pravilno razumel, kdo je komu kaj rekel v romskem jeziku. Ker sta brata Sahiti v svojih vnaprej pripravljenih zagovorih, ki sta ju pred sodnico z obilico težav prebrala z listov, trdila, da sta bila napadena in da sta hotela pobegniti, sodišče poskuša zaslišati vse vpletene. »Pomagati sem jim hotel, saj se poznamo. Želel sem narediti red. Slišal sem pogovor v romskem jeziku. Razumel pa dve besedi: avto in povozi. Imam namreč veliko romskih prijateljev in razumem posamezne besede njihovega jezika,« je razložil Redžep Rizvanaj, nato pa dodal: »Ona je moje dekle in ne znate si predstavljati, kakšne travme preživljam. Pravzaprav jih preživljamo vsi.«

333 IBOX ŠTEVILKA BESEDILO ŠT lpidestia 1,5 promila alkohola najmanj je imel v krvi.

Da se bo do resnice o tem, kaj je kdo rekel in naredil tiste noči, težko dokopati, je jasno, še posebno ker tudi priče dogodke opisujejo različno. »Stal sem nekaj metrov stran, a nisem slišal, da bi kdor koli komur koli kar koli naročil v romskem jeziku,« je pojasnil Sultano Hajrizi. Predvidoma prihodnjič naj bi na sodišču nastopila nevtralna priča, ki ni povezana ne z enim ne z drugim klanom. Bo tista izpovedala, kaj se je zares zgodilo na parkirišču?