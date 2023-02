Pijan najprej trčil v avtobus, nato pa še v en avto

Kranjski policisti so v torek okoli 22. ure v krožišču v Stražišču obravnavali 33-letnega voznika, ki je s tovornim vozilom zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtobus. Odpeljal naprej in trčil še v avtomobil voznice.

Ugotovili so, da je bil pod vplivom alkohola (1,04 mg/l). Odrejena sta mu bila strokovni pregled na alkohol in pridržanje do 12 ur.

Policisti vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.