Pijan na skiroju: tako visoka kazen ga je doletela

S Policijske uprave Maribor sporočajo, da so policisti v sklopu preventivne akcije nadzora nad vozniki električnih skirojev, včeraj na območju Ormoža v cestnem prometu ustavili 56-letnega voznika električnega skiroja in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 0,67 mg/l alkohola.

Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov.

Varno z e-skirojem

V tednu od 18. do 24. aprila 2022 bodo policisti sodelovali v nacionalni preventivni akciji za večjo varnost voznikov e-skirojev. Gre za prvo takšno akcijo doslej, njen namen pa je ozaveščanje o varni rabi e-skiroja, spoštovanju predpisov, uporabi zaščitne kolesarske čelade, pravilni rabi prometnih površin in tehnični brezhibnosti.

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so še posebej v lepem in toplem vremenu. Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarnost pa predstavlja, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov.

Tudi smrtna žrtev

V letošnjem letu (od začetka januarja do 12. 4. 2022) je bilo tako v prometnih nesrečah udeleženih že 24 voznikov e-skirojev, od tega so povzročili 16 prometnih nesreč. V teh nesrečah je en voznik e-skiroja umrl, trije so se hudo telesno poškodovali, trinajst pa se jih je lahko telesno poškodovalo. Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč je neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.

»Med akcijo bomo policisti po vsej državi poostrili nadzor nad uporabo lahkih motornih vozil (e-skiro, segway, električno dvokolo ...), tudi ob svojem rednem delu. Posebno pozornost bomo namenili šibkejšim udeležencem v cestnem prometu, s katerimi si ti vozniki delijo isto prometno površino,« sporočajo s policije.

Obenem bodo tudi preventivno opozarjali na pomen upoštevanja pravil, pravilno uporabo prometnih površin, uporabo zaščitne kolesarske čelade za vse voznike do dopolnjenega 18. leta starosti ter na prepovedano uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Voznikom e-skirojev priporočajo še previdno vožnjo s postopnim zaviranjem in odsvetujemo uporabo na mokrem vozišču.