Pijan na motorju peljal 50 km/h preveč

Iz PU Celje poročajo, da so v enem dnevu naleteli na tri pijane voznike, dva sta bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, eden pa voznik začetnik.



V Višnji vasi so policisti imeli v postopku 22-letnega voznika motornega kolesa, ki je v naselju prekoračil hitrost za 50 km/h. Prav tako je imel 0,34 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku začetniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.



V Rogaški Slatini so ustavili 40-letnega voznika štirikolesnika, za katerega so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel 1,34 miligrama alkohola . Policisti so mu zasegli vozilo, prepovedali vožnjo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.



Policisti PP Slovenske Konjice so malo pred polnočjo obravnavali prometno nesrečo. 37-letni voznik je z osebnim vozilom zapeljal z vozišča in trčil v trto s količki. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene ukradene registrske tablice, bil pa je tudi opit (1,05 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Voznika so pridržali in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog in kazensko ovadbo zaradi ukradenih registrskih tablic.



V Ljubnici so imeli v postopku 54-letnega voznika osebnega vozila, ki ni upošteval svetlobnih in zvočnih znakov patrulje. Vozil je neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene druge registrske tablice in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus z alkotestom je pokazal 1,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zasegli vozilo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.



PU Celje opozarja, da se stanje varnosti v cestnem prometu na tem območju slabša, saj je v prometnih nesrečah umrlo kar 16 udeležencev prometnih nesreč, in sicer štirje pešci, trije vozniki motornih koles, en voznik štirikolesnika, pet voznikov tovornih vozil, trije vozniki oz. potniki v osebnih vozilih. (v istem obdobju v letu 2020 sedem, v letu 2019 tudi 16). »Zaradi slabše varnosti v cestnem prometu smo zelo poostrili nadzor cestnega prometa, kar bomo še stopnjevali. Ob tej priložnosti vse udeležence v cestnem prometu prosimo na zares dosledno stalno upoštevanje cestnoprometnih predpisov, še posebej ob začetku novega šolskega leta.«

