Pijan na e-skiroju v Ormožu, položnica je visoka

Policisti po vsej državi v tem tednu sodelujejo v nacionalni preventivni akciji za večjo varnost voznikov e-skirojev, ki jo pod sloganom Varno z e-skirojem organizira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). Gre za prvo takšno akcijo doslej.

»Med izvajanjem te preventivne akcije so v torek ob 18.10 na območju Ormoža v cestnem prometu ustavili 56-letnega voznika električnega skiroja in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Elektronski alkotest je pokazal 0,67 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov,« sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Prometnih nesreč e-skirojev je sicer vse več, najpogosteje pa so povzročitelji prav vozniki. Lani je bilo po podatkih AVP 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih povzročili kar 68.