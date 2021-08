Pijan na avtocesto, potem pa v prometno signalizacijo

Na avtocesti pri Trebnjem je 42-letni voznik osebnega avtomobila trčil v prometno signalizacijo. V nesreči se ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,79 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: