Pijan moški se ni želel pomiriti: poškodoval policijsko vozilo, na koncu končal v pridržanju

Policisti Policijske postaje Rače so v nedeljo v dopoldanskem času vozniku osebnega avtomobila odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,47 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ugotovili so še, da da je osebni avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu ga zasegli.

Voznik se je v času izvajanja policijskega postopka pričel razburjati in nedostojno vesti do policistov, poškodoval je tudi službeno vozilo Policije. »Kljub ukazom policistov se ni hotel umiriti in je poskušal preprečiti uradno dejanje, zaradi česar so policisti zoper njega bili primorani uporabiti prisilna sredstva. Odrejeno mu je bilo tudi policijsko pridržanje po določilih II. odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP),« pišejo v poročilu PU Maribor.

Zoper voznika bo zaradi kršitev cestno prometnih prekrškov podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru na Oddelek za prekrške, prav tako na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po čl. 299 Kazenskega zakonika (KZ-1) ter kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po čl. 220 Kazenskega zakonika (KZ-1).