Pijan 25-letnik s sopotnico v prometni znak

Sinoči okoli 21.45 se je na Ločkem Vrhu na lokalni cesti Osek–Benedikt zgodila prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi lažje poškodovali.



Tako so zapisali pri PU Maribor o nesreči: »Takrat je 25-letnik vozil motorno kolo (za motokros), na katerem je imel še 22-letno sopotnico. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčil v prometni znak in padel. Oba sta se lažje poškodovala in so ju z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Policisti so ugotovili, da je motorno kolo neregistrirano, nezavarovano in tehnično neustrezno, voznik pa nima vozniškega dovoljenja. Med vožnjo ni uporabljal predpisane zaščitne čelade, elektronski alkotest pa je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,94 mg alkohola. «



Policisti bodo voznika kazensko ovadili pristojnemu sodišču zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu, za naštete prekrške pa mu bodo izdali plačilni nalog. Plačilni nalog bodo izdali tudi sopotnici, saj tudi ona ni uporabljala predpisane zaščitne čelade.