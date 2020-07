Pijan manevriral po Kranju in ogrožal druge

Gorenjski prometni policisti so včeraj zvečer v Kranju na podlagi prijave o nezanesljivi vožnji obravnavali zelo pijanega voznika osebnega avtomobila.



Prijavljeno je bilo, da na avtocesti vijuga po vozišču, prehiteva po levi in desni strani ter ogroža druge udeležence.



Policisti so ga ustavili in ga obravnavajo zaradi nepravilne vožnje v križišču, neupoštevanja talnih oznak, nevarnega prehitevanja, nepravilnih premikov in dveh promilov alkohola (0,92 mg/l). Po postopku se je domov odpeljal s taksijem.



Udeležence pozivajo, naj vozijo trezni in naj s svojim početjem ne ogrožajo drugih, so zapisali kranjski policisti.