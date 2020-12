Policisti so na območju Škofja Loke obravnavali kolesarja, ki v sredo ponoči med vožnjo po cesti ni uporabljal luči, pri ustavljanju pa je s krmilom kolesa trčil še s policijskim vozilom in se lažje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal 1,02 mg/l. Ker se z rezultatom ni strinjal, mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti ga zaradi kršitev prometnih pravil in prepovedi gibanja ponoči obravnavajo v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj.