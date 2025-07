Pijan kot mamba vozil po Kopru! Ljubljančan za volanom šokiral še policiste

V nedeljo zgodnjih jutranjih urah so koprski policisti obravnavali izjemno nevarnega voznika, ki je na cestah ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so v soboto ob 3.09 uri, nedaleč od tamkajšnje policijske postaje, zaustavili 24-letnega voznika iz Ljubljane, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil šokanten – kar 1,99 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Gre za izredno visoko vrednost, ki v krvni alkoholni vsebnosti ustreza približno 4,2 promilom, kar presega mejo življenjske ogroženosti in pomeni globoko stanje opitosti.

Zaradi izjemne stopnje opitosti so policisti 24-letniku na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter ga odpeljali v pridržanje, da bi preprečili nadaljnje ogrožanje prometa. Zoper njega bo sprožen obdolžilni predlog, saj je z dejanjem storil hujši prekršek po zakonu o pravilih cestnega prometa.

Zakonske posledice in opozorilo javnosti

Za voznike z več kot 1,10 promila alkohola (približno 0,52 mg/l v izdihanem zraku) zakon predvideva najstrožje sankcije, vključno z visoko denarno kaznijo (najmanj 1200 evrov), kazenskimi točkami (18 točk), odvzemom vozniškega dovoljenja in celo zaporno kaznijo. V primeru 1,99 mg/l je kršitev večkrat nad zakonsko dopustno mejo.