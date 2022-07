Pijan kot čep zapeljal s ceste po brežini

Policiste so v torek ob 23.35 obvestili o prometni nesreči v Semiču.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 51-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste po brežini in se lažje poškodoval.

Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola.

Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.