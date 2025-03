Pijan kot čep za volan: skoraj 2 promila so mu namerili policisti

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj do 12. ure obveščeni o 32-letnem kolesarju, ki je med kolesarjenjem na območju Naklega zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lahko telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Škofjeloški policisti so v soboto nekaj do 18. ure obravnavali prometno nesrečo na relaciji Stari Dvor-Škofja Loka. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 65-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu za pešce trčil v pešca in peško.

Oba sta bila lahko telesno poškodovana. S kraja sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Voznik je vozil pod vplivom alkohola (0,93 mg/l, kar je skoraj 2 promila!!).

Odrejeno mu je bilo pridržanje do 12 ur. Zoper voznika policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.