Pijan kot čep se je pridružil gasilcem na nujni vožnji, ni se dobro končalo

Jeseniški policisti so bili v petek zvečer obveščeni o prometni nesreči na območju Jesenic. Tam je 32-letni voznik trčil v avto, ki je stal na avtobusnem postajališču.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je 32-letni voznik na cesti skozi Jesenice proti Hrušici priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji, v enem od semaforiziranih križišč prevozil rdečo luč, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini jeseniškega sodišča trčil v avto voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču,« je podrobnosti nesreče pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič.

Oba voznika sta se v nesreči lažje ranila, oskrbeli so ju reševalci nujne medicinske pomoči ter ju z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Izkazalo se je, da je 32-letnik vozil tudi močno pijan. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,53 miligrama alkohola, kar je več kot 3 promile!

Policisti zoper njega vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, je še sporočil Brajič.