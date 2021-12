Pijan je treščil v tablo

Že nekaj minut pred četrto popoldan je bil predvčerajšnjim 21-letni voznik osebnega avtomobila v Mariboru tako nadelan, da absolutno ne bi smel sesti za volan. Kot je pojasnil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor, je voznik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje v križišču Partizanske ceste in Mlinske ulice trčil v reklamno tablo. S seboj je imel sopotnico, vendar ni bil nihče od njiju poškodovan. Elektronski alkotest je pokazal kar 1,19 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. »Policisti so mu odredili še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, tudi zato, ker so pri njem našli in mu zasegli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, zaradi česar je obstajal sum, da je voznik vozil tudi pod vplivom prepovedanih drog,« je še povedal Šadl. Dodal je, da bodo po usmeritvah pristojnega tožilca policisti zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje.

Predsinoči pa so na Cesti proletarskih brigad v Mariboru ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Za nameček nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli.

Bežal pred policijo

S pijanimi vozniki so se ukvarjali tudi drugod. Tako so policisti s PP Metlika nekaj pred 9. uro pri Otoku zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila audi, a znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. »Kršitelja so izsledili v Metliki in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Triindvajsetletniku, ki je to odklonil, so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo,« pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Ob 21.09 pa so policistom sporočili, da je v Strunjanu vozilo obrnjeno na streho. Izkazalo se je, da je 70-letni voznik iz okolice Kopra zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal na bankino, trčil v betonski zid, izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. »V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je njegovo vozniško dovoljenje prenehalo veljati, odrejeni preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal rezultat 0,87 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka,« smo izvedeli na PU Koper.