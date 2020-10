Pijan je treščil v prometno signalizacijo

Nesreči v Trebnjem je botroval alkohol. FOTO: PU Novo Mesto

Policisti tukajšnje policijske uprave so imeli v torek precej dela s pijanimi vozniki, več voznikom pa so tudi zasegli avtomobile. Med njimi je bil tudi 51-letnik, ki je v Trebnjem pošteno pijan povzročil prometno nesrečo. Ta se je po poročanju, tiskovne predstavnice Policijske uprave Novo mesto, zgodila okoli 22. ure v Prijateljevi ulici. Policisti so po njenih besedah ugotovili, »da je nesrečo povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo«.Hitro se je torej izkazalo, kaj je botrovalo nesreči, saj je imel povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola oziroma okrog 2,3 promila. »Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče,« je Drenikova pojasnila ukrepe varuhov reda.Krški prometni policisti pa so imeli nekaj dela z voznikom osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Tega so ustavljali med kontrolo prometa med Mrtvicami in Kerinovim Grmom, vendar kršitelj ni hotel ustaviti in je nadaljeval vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga le ustavili. Med postopkom se je izkazalo, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. »Avtomobil volkswagen polo, v katerem so našli tudi ukradeno registrsko tablico, so zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« je pojasnila Drenikova.Okoli 20. ure so tudi sevniški policisti v Rovišču pri Studencu ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila opel frontera. Voznik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli. Brez avta je ostal tudi voznik renault clia, ki so ga šentjernejski policisti ustavili okoli 21. ure v Grmovljah. Tudi on je bil brez vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. Okoli 21.30 pa so avtomobil krški policisti zasegli tudi 48-letniku, ki so ga ustavili med kontrolo prometa na Valvasorjevem obrežju. Tudi on je vozil brez vozniškega dovoljenja in pijan – v litru izdihanega zraka je imel 0,16 miligrama alkohola.