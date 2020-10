Pijan je sekal ovinek in čelno trčil v 24-letnico

Na glavni cesti izven naselja Plave v občini Kanal ob Soči se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.



Kot so ugotovili policisti s Policijske uprave Nova Gorica, je 41–letni voznik vozil iz Solkana proti naselju Plave. Ko je pripeljal do dvojnega ovinka (blizu okrepčevalnice na Dolgi Njivi), pa se ni držal svojega pasu. Sekal je tudi levi ovinek, v tistem trenutku pa mu je iz nasprotne smeri po svojem desnem smernem vozišču pripeljala 24-letna voznica avtomobila. Voznik je čelno trčil v njeno vozilo, pri tem sta se oba poškodovala.



Na kraju so ju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in 41-letnega voznika odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, mlajša voznica je pozneje sama poiskala zdravniško pomoč.



V nadaljevanju postopka je bil povzročitelju nezgode odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil močno pod vplivom alkohola (1,25 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Prometni policisti so mu zatem odredili strokovni pregled.



Prometni policisti bodo, glede na vsa ugotovljena dejstva okoliščin prometne nesreče in rezultatov odrejenega strokovnega pregleda zoper 41-letnega povzročitelja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega

dejanja Nevarna vožnja v cestnem prometu.