Pijan je prevažal šolske otroke

Na srečo nihče ni bil poškodovan (simbolična fotografija). FOTO: Jože Suhadolnik

Predvčerajšnjim nekaj minut po 7. uri je voznik šolskega avtobusa med manevriranjem trčil v nadstrešek avtobusnega postajališča v okolici Ormoža. V trčenju se je poškodovalo steklo na avtobusu, razbilo pa se je tudi več stekel avtobusnega postajališča.V nesreči nihče ni bil poškodovan. A voznik avtobusa, na katerem je bilo od 10 do 15 otrok, je po trčenju nadaljeval vožnjo in opravil prevoz. Šele pozneje je o poškodbi vozila obvestil svoje nadrejene, ti pa so zahtevali, da obvesti še policijo.Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je pokazal, da je imel še več kot dve uri po nesreči 0,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, čeprav bi moral biti popolnoma trezen. Zaradi suma kaznivega dejanja so obvestili tožilko. A je ta podala usmeritev, da se prometna nesreča obravnava kot prekršek. Vozniku so tako policisti vročili plačilni nalog.