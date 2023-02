Pijan in zadrogiran vznemirjal prodajalke v trgovini

V petek je moški pod vplivom alkohola in prepovedanih drog vznemirjal prodajalke ene od celjskih trgovin in goste sosednjega gostinskega lokala. V soboto je javni red in mir kršil še v gostinskem lokalu v središču Celja.

V obeh primerih so ga policisti Policijske uprave Celje pridržali do streznitve in mu izdali plačilna naloga.

V soboto so alkoholiziranega kršitelja obravnavali tudi na Ravnah na Koroškem. 38-letni občan je javni red in mir kršil v gostinskem lokalu, kjer se je znašal nad zaposlenimi, ki mu zaradi vidnih znakov alkoholiziranosti, niso hoteli postreči alkohola.