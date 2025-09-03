Pijan in zadet za volanom pri Postojni

Policisti so v Velikem otoku pri Postojni ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Hitri test na mamila je bil prav tako pozitiven, zato so mu odredili še strokovni pregled v ZD Postojna.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je prejel plačilni nalog, o ukrepih zaradi drog pa bodo odločali po prejetju rezultatov pregleda.