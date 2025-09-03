PU KOPER

Pijan in zadet za volanom pri Postojni

O ukrepih zaradi drog bodo odločali po prejetju rezultatov pregleda.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. P.
03.09.2025 ob 19:52
N. P.
03.09.2025 ob 19:52

Policisti so v Velikem otoku pri Postojni ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Hitri test na mamila je bil prav tako pozitiven, zato so mu odredili še strokovni pregled v ZD Postojna.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je prejel plačilni nalog, o ukrepih zaradi drog pa bodo odločali po prejetju rezultatov pregleda.

