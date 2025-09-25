Pijan in zadet voznik trčil v oder v Novi Gorici

V Novi Gorici je danes nekaj pred 1. uro zjutraj 37-letni voznik povzročil prometno nesrečo na Kolodvorski poti. Vozil je iz smeri železniške postaje proti Solkanu, pri tem pa ni prilagodil hitrosti in s prednjim delom vozila trčil v postavljen oder.

Policisti so ugotovili, da je bil voznik pijan (0,47 mg/l alkohola), hitri test pa je pokazal še prisotnost prepovedanih drog (kanabis). Strokovni pregled v zdravstveni ustanovi je odločno odklonil.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega vložili obdolžilni predlog na okrajno sodišče.