RANJEN NI BIL NIHČE

Pijan in brez izpita trčil v ograjo, ni se dobro končalo

Policisti Policijske postaje Gorišnica so 45-letnika odpeljali v pridržanje.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Vmargineanu/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Vmargineanu/getty Images

B. K. P.
10.08.2025 ob 11:45
B. K. P.
10.08.2025 ob 11:45

Na območju Policijske postaje Gorišnica je 45-letni državljan Hrvaške zaradi neprilagojeni hitrosti izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in trčil v ograjo ob hiši.

»V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil osebno vozilo pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel kar 1,7 miligrama, in brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, so pa policisti 45-letnemu vozniku odredili pridržanje, nato je bil z obdolžilnim predlogom priveden na pristojno sodišče.

