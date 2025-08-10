Pijan in brez izpita trčil v ograjo, ni se dobro končalo

Na območju Policijske postaje Gorišnica je 45-letni državljan Hrvaške zaradi neprilagojeni hitrosti izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in trčil v ograjo ob hiši.

»V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil osebno vozilo pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel kar 1,7 miligrama, in brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, so pa policisti 45-letnemu vozniku odredili pridržanje, nato je bil z obdolžilnim predlogom priveden na pristojno sodišče.