Pijan in brez izpita se je nedostojno vedel do policistov, čaka ga kazen čez 4000 evrov

Med kontrolo prometa na Belokranjski cesti so policisti PP Novo mesto v noči na 23. julij ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 20-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,76 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Kršitelj, ki se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, je vozil neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma.

Na prednji osi sta bili nameščeni različni pnevmatiki. Ford focus so mu zasegli, zaradi številnih kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o osebni izkaznici in Zakona o varstvu javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Za ugotovljene kršitve je predvidena globa v višini 4.074 evrov.