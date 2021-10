Pijan ga je odpeljal v smrt

V torek zvečer je vožnja pod vplivom alkohola terjala novo smrtno žrtev, saj je udeleženec nesreče v njej izgubil življenje. Kot nam je pojasnila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor, so bili policisti okrog 20.05 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem, zunaj naselja Ločič.

Grozi mu več let zapora. FOTO: Uroš Hočevar

»Udeleženo je bilo tovorno vozilo, ki ga je vozil 37-letnik. Po doslej zbranih ugotovitvah je ta peljal po klancu navzdol, ko je v levem ovinku zapeljal z vozišča, pri tem pa trčil v nasip,« je pojasnila. Vozilo je odbilo tako, da je potem trčilo v drevo in obstalo zagozdeno, zato so dva potnika s tehničnim posegom rešili gasilci.

Bil je brez vozniške

Voznik se je lažje poškodoval, eden izmed sopotnikov, star 63 let, je utrpel hude poškodbe in ostaja na zdravljenju, 62-letni sopotnik pa je umrl. Izkazalo se je torej, da je bil kriv alkohol. Vozniku so namreč odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je pokazal 0,79 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled, za vozilo pa izvedeniški pregled. Za nameček voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

21 21 ljudi je letos umrlo na območju PU Maribor.

»Zoper voznika bo podana kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje v prometu,« je še dejala govorka. Nesrečni 62-letnik je 21. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Maribor. V enakem obdobju lani so ceste na območju PU Maribor terjale 14 življenj.