Pijan divjal in se prevrnil, a ni upal poklicati rešilca

Policisti iz Metlike so zvečer pri naselju Radoviči na travniku zaznali prevrnjen in močno poškodovan osebni avtomobil brez tablic. Sočasno sta v metliškem zdravstvenem domu dve osebi iskali zdravniško pomoč, domnevnega voznika so nato z lažjimi poškodbami odpeljali na novomeško urgenco.

V postopku so ugotovili, da naj bi avto vozil 20-letni moški iz Rosalnic. Preizkus alkoholiziranosti je kazal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil so mu odredili še strokovni pregled.

Avtomobil so sicer uro prej opazili v Metliki, ko je norel po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu in mimoidoče.

20-letnik nima vozniškega dovoljenja, zaradi različnih prometnih prekrškov in kaznivih dejanj so ga že večkrat obravnavali. Tokrat ga bodo kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Avto so mu zasegli.