Na nedeljo eden napadel policista, drugi se nedostojno vedel

Radovljiška policista sta včeraj zvečer v običajni kontroli obravnavala voznika, ki je ob ustavitvi brez dovoljenja zapustil svoje vozilo in skušal oditi. PU Kranj poroča, da sta mu to preprečila in začela postopek, v katerem je bil obravnavan zaradi treh vrst kršitev. Pri sebi ni imel dokumentov, iz vozila je izstopil brez dovoljenja, vozil pa je tudi pod vplivom alkohola (0,49 mg/l).

Po predpisih o javnem redu in miru je bil voznik obravnavan zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukrepov policistov. Ker je enemu v postopku tudi grozil, bodo kriminalisti dejanje obravnavali še kot kaznivo dejanje. Zaradi prekrškov je bila vozniku izrečena globa v znesku 2191,12 evra (in 16 kazenskih točk).

PU Kranj opozarja »Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov: Modra svetilka in kratek zvočni znak s sireno: voznik, za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora postopno zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila, dokler jim policist tega ne dovoli.«





Nedostojno vedenje

Ob tem gre dodati, da so še en daljši postopek včeraj popoldan izvedi tudi škofjeloški policisti. Obravnavali so voznika z 0,73 mg/l alkohola, ki je z nedostojnim vedenjem in neupoštevanjem ukrepov policistov kršil tudi javni red. Policisti so ga pridržali in proti njemu vodijo prekrškovni postopek.