Pijan bežal

Povzročitelj z dvema promiloma

Ker ni hotel izstopiti iz vozila, so uporabili prisilna sredstva.

V ponedeljek malo pred osmo uro zjutraj so policisti na območju Tepanj ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je bil pod vplivom alkohola. »Začasno smo mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vozilo je zapustil in odšel, vendar se je ponj očitno kar hitro vrnil, saj smo ga v dopoldanskih urah zaznali v Žičah, kjer smo ga poskušali ustaviti, vendar znakov za ustavljanje ni upošteval,« je povedala, tiskovna predstavnica PU Celje.»Voznika, ki je z vožnjo ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence v cestnem prometu, nam je uspelo varno ustaviti v centru Slovenskih Konjic,« je še pojasnila in dodala, da so morali, ker ni hotel izstopiti iz vozila in ni upošteval ukazov policistov, uporabiti prisilna sredstva. Pridržali so ga, vozilo pa zasegli. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog, sledi tudi globa v višini 2000 evrov.Okoli 18.30 pa so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v Kočevarjevi ulici, kjer je 42-letni voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil 20-letnika. Nihče se ni poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je bil povzročitelj pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel namreč 1,01 miligrama alkohola, kar je več kot dva promila.»Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« pojasnjujejo na PU Novo mesto.