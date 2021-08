Pijan 70-letnik poškodoval drugo vozilo

V soboto ob 20. uri so v Izoli mestni redarji obvestili policiste, da je na Lonki voznik osebnega avtomobila z vozilom poškodoval drugo vozilo. Policisti so ga hitro izsledili. 70-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,97 mg/l na izdihan liter. Poleg tega je bilo v postopku ugotovljeno, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, za vožnjo vozil tiste kategorije, v katero spada njegovo vozilo. Vozilo so mu zasegli, so sporočili s PU Koper.

