Pijani 51-letnik povzročil nesrečo v Novem mestu in napadel policiste

O prometni nesreči, ki jo je v Novem mestu zaradi nepravilne vožnje mimo povzročil voznik osebnega avtomobila, so bili policisti obveščeni 25. 7. okoli 21. ure.



Povzročitelj (51) se je na kraju nedostojno vedel in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, poročajo novomeški policisti.