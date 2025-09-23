Pijan 40-letnik v Novem mestu napadel lastno mamo, posredovala policija

Policiste PP Novo mesto so okoli 13:30 ure poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Novega mesta. Ugotovili so, da je je 40-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do družinskih članov, vpil in žalil je svojo mamo. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so 22. septembra posredovali v 76 interventnih dogodkih in na številko 113 prejeli 245 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj povzročitev splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, grožnje in tatvin.