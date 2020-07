V poznih torkovih popoldanskih urah je policija pridržala pijanega 39-letnega kršitelja, ki ga je varnostnik zalotil pri tatvini prehranskih izdelkov, zaradi česar so ga obravnavali tudi že v dopoldanskih urah.



Kršitelj se je neprimerno vedel, žalil zaposlene in obiskovalce trgovine, jim grozil ter kršitve ni opustil niti ob prihodu policistov, ki so ga pridržali do streznitve.