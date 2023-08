Pičil ga je sršen, odpeljal helikopter

Včeraj ob 17.49 je v Stiški vasi v občini Cerklje na Gorenjskem občana pičil sršen. Gasilci PGD Cerklje in Zalog so osebo s terenskim vozilom prepeljali do mesta, kjer je pristal helikopter SV z dežurno ekipo HNMP na Brniku. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.