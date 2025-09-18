  • Delo d.o.o.
Petindvajsetice tudi čez 80 km na uro, Bržan predlaga takojšnjo spremembo zakona

Mladi vozniki skuterjev brez dovoljenj, vse več zaseženih mopedov.
Zalotili so ga, ko se je vozil po zadnjem kolesu. Simbolična fotografija. FOTO: Mirhat

Policisti tudi z merilniki hitrosti nad predelane mopede in električne skiroje FOTO: Avp

Župan bi prepovedal vožnjo skuterjev mladoletnikom do 16. leta. Simbolična fotografija. FOTO: Zdravko Primožič
Janez Mužič
 18. 9. 2025 | 06:28
Policijska uprava Koper je minuli vikend izvedla poostren nadzor nad vozniki skuterjev. Policisti so ustavili tudi več mladoletnikov, ki so mopede vozili brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Nekateri mopedi so bili predelani in so presegali konstrukcijsko dovoljeno hitrost. Vozila so v večini primerov zasegli ter zoper voznike vložili obdolžilne predloge.

V petek popoldne so v Kopru ustavili 16-letno mopedistko in zaradi suma predelave odredili izredni tehnični pregled. Ugotovili so, da moped presega konstrukcijsko dovoljeno hitrost, saj dosega 81,8 km na uro. Kmalu so ustavili še 16-letnega voznika mopeda, čigar vozilo je dosegalo 79 km na uro. Mopeda so jima zasegli in jima zaradi vožnje brez ustrezne kategorije vozniškega dovoljenja napisali obdolžilni predlog.

Razlogi za zaseg so največkrat vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali predelava mopeda za večjo hitrost.

Na Planinskih ridah so imeli v postopku mopedista, stara 16 in 14 let, iz Cerknice. Oba sta vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so jima zasegli mopeda. Za enega izmed njih so odredili izredni tehnični pregled zaradi suma predelave. Tudi zoper fanta sledi obdolžilni predlog. Omenimo še primer, ko so v okolici Kopra zalotili voznika mopeda, ki se je vozil po zadnjem kolesu. Policisti so ga poskušali ustaviti, a njihovih znakov ni upošteval in jim je poskušal pobegniti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, v levem ovinku padel in nato pobegnil peš. Policisti so 21-letnika kmalu izsledili in mu izdali plačilni nalog.

»Vsako nadaljnje odlašanje lahko privede do novih nesreč,« opozarja koprski župan Aleš Bržan. Na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je zato naslovil poziv k takojšnji spremembi zakonodaje, ki bi ukinila kategorijo vozil z največjo dovoljeno hitrostjo 25 km na uro oziroma jo izenačila s kategorijo koles z motorjem.

Po obstoječi zakonodaji lahko ta vozila vozijo otroci od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico. Ker pa so številna vozila predelana in presegajo tudi 100 km/h, Bržan opozarja, da otroci in mladostniki predstavljajo resno nevarnost za varnost v prometu. Po njegovem mnenju je zakonodaja neprimerna in nujno potrebuje spremembo, ki bi onemogočila vožnjo skuterjev mladostnikom do 16. leta starosti.

Že lani so župani štirih občin v slovenski Istri na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe. Po besedah Bržana so se razmere v tem času še poslabšale, otroci in mladostniki pa nevarno vožnjo celo razkazujejo na družbenih omrežjih in izzivajo policiste.

Poziv k spremembi zakonodaje, ki bi ukinila kategorijo vozil z največjo dovoljeno hitrostjo 25 km na uro oziroma jo izenačila s kategorijo koles z motorjem.

Bržan predlaga takojšnjo spremembo zakona o voznikih (ZVoZ-1) s črtanjem 5. in 6. alineje 55. člena. S tem bi mladostnikom do 16. leta prepovedali vožnjo vozil s hitrostjo do 25 km na uro. »Potrebujemo hiter, odločen in učinkovit sistemski odziv,« je zapisal v pozivu ministrici.

Sodišča vračajo zasežene mopede

K učinkovitosti ukrepanja ne pripomore niti sodna praksa; po trenutni zakonodaji se lahko kaznuje lastnika oziroma uporabnika predelanega vozila, ne pa voznika, ki ni lastnik. Tako se v mnogih primerih zaseženi mopedi vrnejo lastnikom, največkrat staršem, mladostniki pa kršitve lahko nadaljujejo.

Podatki koprskega okrajnega sodišča kažejo, da mladoletni storilci cestnoprometnih prekrškov pogosto prejmejo le simbolično kazen v obliki »ukora«, zato se mnogi sprašujejo, ali se sploh lahko še čudimo divjanju mladih skuterašev. Sprememba zakonodaje na tem področju bi bila, kot kaže, res nujna. 

mopedKoperpolicijamladoletnikhitrost
