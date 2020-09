Peterici grozil, da jih bo zaklal

V sredo zvečer so policisti intervenirali v gostinskem lokalu v Mariboru. Tam je namreč 42-letnik grozil petim osebam, da jih bo zaklal. Med grožnjami je v rokah držal nož, a z njim ni zamahoval proti njim.



Policisti so med varnostnim pregledom pri moškem našli in mu nato odvzeli 25 centimetrov dolg nož, nato pa so ga pridržali do streznitve.



Ker nobeden od oškodovancev ni podal predloga za pregon, bodo policisti zoper 42-letnika podali obdolžilni predlog, uvedli pa bodo tudi t. i. hitri postopek o prekršku zoper gostinski lokal, ker so mu pijanemu postregli z alkoholno pijačo.