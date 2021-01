Petarde so mu zasegli

Nevarne predmete so odnesli. FOTO: PU Ljubljana

Novo leto je pred vrati, nekateri pa si praznikov očitno še vedno ne znajo predstavljati brez nadležnega pokanja. Domžalski policisti so predvčerajšnjim potrkali na vrata 34-letnega moškega in pri njem zaradi sumov prekrška po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih opravili hišno preiskavo.»V hišnih preiskavah na širšem območju Ljubljane je bilo najdeno in zaseženo 176 kosov pirotehničnih izdelkov oziroma petard kategorij F2 in F4. Njihov glavni učinek je pok, posest ali uporaba teh pirotehničnih sredstev pa je prepovedana,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Kot je dodal, zoper 34-letnika, doma z območja Domžal, vodijo prekrškovni postopek, v preteklosti pa so se zaradi tega z njim srečali.»Kljub vsakoletnemu ozaveščanju pirotehnični izdelki, predvsem tisti predelani in/ali kupljeni na črnem trgu, še vedno občasno povzročijo hude, trajne poškodbe, najpogosteje pri mladih. Zato pozivamo vse, naj ne uporabljajo prepovedanih pirotehničnih izdelkov, odsvetujemo pa tudi uporabo dovoljene pirotehnike, ki jo kljub prepovedi prodaje policisti občasno še vedno zaznamo na terenu,« ob tem pravi Tomaževic. Še posebno je nevarno predelovati pirotehnične izdelke zaradi večjega učinka, uporabljati pirotehnične izdelke v drugih predmetih ali uporabljati doma izdelane pirotehnične izdelke.»Policisti, skupaj z zdravniki in gasilci, prav zaradi nevarnosti nastanka poškodb odsvetujemo kakršno koli uporabo prepovedanih petard različnih oblik in moči. Poškodbe zaradi pirotehnike so različne, od manjših opeklinskih ran brez večjih funkcionalnih posledic do žal zelo pogosto precej hudih poškodb z obsežnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami, kot so poškodbe rok, oči in obraza,« še pravi Tomaževic in dodaja, da so žal najpogostejše prav pri mladih ljudeh, ki se nato vse življenje spopadajo tako s fizičnimi kot psihičnimi posledicami, ki predstavljajo breme tudi za njihove družine.Ne pozabite pa niti, da se pokanja ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali, za katere je december prav zaradi uporabe pirotehnike izjemno stresen čas v letu. »To velja tako za domače kot divje živali,« poudarja.Policisti opozarjajo tudi na nepravilno ali objestno uporabo pirotehnike. V prazničnem času se pogosto poveča število požarov, saj posamezniki petarde ali druge pirotehnične izdelke mečejo v koše za smeti in zabojnike, da bi dosegli močan pok. »Takšno početje je izjemno nevarno, saj se požar lahko hitro razširi na parkirane avtomobile ali stanovanjske zgradbe v bližini. Lahko se zgodi, da se ponesrečijo tudi ognjemeti, ki namesto v zraku končajo v bližnjem objektu,« še pravi Tomaževic.Ne smemo pa niti pozabiti, da so zaradi epidemije covida-19 zdravniki v zadnjih mesecih izjemno obremenjeni, zato je vsaka dodatna poškodba odveč.