Pet policajev ujeli v kriminalni mreži

Pred dobrim letom je več kot 50 policistov iz enot, pristojnih za notranjo varnost slovenske policije, Nacionalnega preiskovalnega urada in policistov posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva izvedlo več preiskovalnih aktivnosti v povezavi z zlorabami v državah schengenskega območja. Na goljufiv način so prestopali državno mejo, policisti pa naj bi v zameno za mižanje v žep pospravili več deset tisočakov. FOTO: Tadej Regent Policija je na podlagi notranjevarnostnih ukrepov in lastne dejavnosti, med drugim tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, odkrila mednarodno krimi...