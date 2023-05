Pet moških na Viču nagovarjalo dekleti, da prisedeta v kombi

V uredništvo smo prejeli informacijo, da naj bi včeraj ali kak dan prej na Vrhovcih, pri gostilni Slovenka, moški nadlegovali dekleti, ki sta se vračali iz šole.

Pet moških, ki so sedeli v belem kombiju z rdečim in črnim napisom naj bi dekleti poskušalo zvabiti v kombi, češ da imajo nekaj zanju. Najprej naj bi ju nagovarjali prek odprtega okna, potem pa naj bi odprli še stranska vrata. Dekleti sta zbežali stran.

Ali informacije držijo, smo preverili na PU Ljubljana, kjer so nam potrdili, da so seznanjeni z dogodkom. Potrjujejo, da so jih obvestili o tem, da naj bi na območju Viča neznane osebe ogovarjale otroka.

»Celoten dogodek, namen ogovarjanja ni znan ali pojasnjen in policisti glede tega še zbirajo obvestila. Policija pri tem sodeluje s šolo in drugimi pristojnimi organi ter drugimi vpletenimi osebami ter izvaja druge aktivnosti, da v celoti preveri vse okoliščine oziroma ali je do dogodka prišlo na opisan način. Po prvih podatkih gre za enkraten dogodek,« pojasnjujejo.

Če se zgodi kaj podobnega, takoj obvestite policijo

Policisti svetujejo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo na št. 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na št. 080 1200. »Pomembno je tudi, da ne razširjamo nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih,« opozarjajo policisti, saj lahko to povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje.

Vsak stik še ne pomeni nevarnosti

Policisti opozarjajo, da je treba otrokom pojasniti, kaj naj naredijo, kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. »Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive,« svetujejo.

Policisti v okviru preventivnih predavanj po šolah opozarjajo otroke na okoliščine, ki so lahko v takšnih primerih zanje nevarne in kako naj reagirajo. Tudi starši lahko v pogovoru z otroki pojasnijo, kako se obnašati v stikih z neznanci. Kot svetujejo na policiji, pa tak pogovor ne sme potekati pod vtisom medijskega poročanja o takšnih pojavih.

Pogovor je zelo pomemben

Mnogi starši otrok ne želijo obremenjevali v najnežnejšem obdobju njihovega življenja, vendar je ravno ta začetek zelo pomemben, opozarjajo policisti, in še, da naj se starši ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere, kadar so pod vplivom čustev, ampak s pomočjo pripomočka, lahko bi bil to strip ali knjiga in predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč.